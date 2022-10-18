26
o
بيروت
32
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل... وباسيل يرفض مناقشة "الترسيم" في المجلس
Lebanon 24
18-10-2022
|
22:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل "لتسليم عرض الترسيم الموقّع من قبل الحكومة الأميركية"، علماً أنّ هوكشتاين أكد أمس أنه بالتوازي مع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنّه يعمل على المساعدة في إنجاز "صفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات" المفروضة على التعامل مع النظام السوري بموجب "قانون قيصر" الأميركي.بالتزامن، أكد وفد شركة "توتال إنيرجي" الذي زار قصر بعبدا أمس برئاسة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه العزم على استقدام "منصة الحفر" لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية ابتداءً من العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيصار "تباعاً إلى تزويد هيئة قطاع البترول في لبنان بالمعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب".
Advertisement
وفي خضمّ المناقشات في الهيئة العامة للمجلس النيابي ، برز طرح النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة المسائية ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إٍسرائيل على أعضاء المجلس النيابي "لدراستها ومناقشتها"، مشدداً على عدم جواز توقيعها قبل عرضها على المجلس وإلا فإنّ رفض الأمر "يُظهر أنّ هناك نقاطاً لا تطمئن" في الاتفاقية... فسارع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى رفض مناقشة اتفاقية الترسيم مع إسرائيل في المجلس النيابي "كونه لا يوجد تعديل على الحدود اللبنانية وبالتالي لا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم لإقرارها (...) وكل ما في الأمر أن هناك تبادلاً للرسائل مع الأمم المتحدة".
وذكرت «البناء» أن توقيع الوثيقة الأميركية الخاصة بالتفاهم على الحدود الاقتصادية من طرفي التفاوض سيكون في الناقورة بين 26 أو 27 الشهر الحالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
09:16 | 2022-10-18
18/10/2022 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
09:30 | 2022-10-18
18/10/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-18
18/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
09:40 | 2022-10-18
18/10/2022 09:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2022-10-18
18/10/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-10-19
"انتبهوا نغيّر رأينا".. هل يمهّد باسيل لإعلان ترشّحه للرئاسة؟!
05:00 | 2022-10-19
بعد عهد عون.. هل سيعود الحريري فعلاً؟
08:50 | 2022-10-19
"الكوليرا" أصبحت خارج مناطق النازحين... ماذا أعلن وزير الصحة عن تأمين اللقاحات؟
08:45 | 2022-10-19
قاصر غادر منزل ذويه منذ 6 أيّام ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟
08:34 | 2022-10-19
ابراهيم بحث مع زواره في اجراءات تتعلق بالنازحين واستقبل بشارة الاسمر
08:33 | 2022-10-19
سُجن في وقتٍ سابق لـ10 سنوات... مخابرات الجيش توقف أحد أخطر المطلوبين
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
19/10/2022 16:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
19/10/2022 16:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
19/10/2022 16:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact