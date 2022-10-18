26
o
بيروت
32
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هكذا تمكّنت الشركات الخاصة من الصمود وسط الأزمات!
Lebanon 24
18-10-2022
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": رغم هذه الظروف القاهرة تعتبر قدرة الشركات اللبنانية على الوقوف بوجه الأزمات عملاً استثنائياً، ممّا استدعى البحث عن أسرار صمودها، فتضافرت جهود باحثين في كل من الجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة القديس يوسف في بيروت والجامعة الأميركية في بيروت لحلّ هذا "اللغز". وقاد الدكتور جوليان فارس بحثاً معقّداً بالشراكة مع الدكتور سامي صدقة والاستراتيجي في شؤون الإستثمار جهاد الحكيّم. وتناول البحث دراسة معمّقة استغرقت سنتين ونيّف من العمل الدؤوب، شملت شركات رائدة في مجالات عدة من بينها الترويج والإعلان، التكنولوجيا، الألبسة والتصميم، إدارة المهرجانات والتسلية والمطاعم، الصناعات الغذائية وصناعة الأجهزة الطبية وغيرها من الصناعات...
Advertisement
وتبيّن من البحث أن أبرز أسباب صمود ونجاح الشركات اللبنانية تتلخص بثلاث نقاط:
1- الشركات التي تعنى بالصناعات الغذائية والمطاعم، كانت بين أكثر المتأثرين بالأزمة. رغم ذلك، تمكنت من التعافي جزئياً من خلال تدابير فورية بسيطة غير استراتيجية، تمثّلت بالحصول على التمويل المناسب من المساهمين والمساندة المالية من الأقارب والأصدقاء، إضافة إلى ولاء الموظفين الذين شاركوا بتحمّل الأعباء وتقدير الظروف التي تمر بها الشركة. فهذه «النخوة» اللبنانية هبت في النفوس مشكّلة فرادة يجدر التوقف عندها. كما أن المعنويات والتحفيز من قبل إدارة هذه الشركات شكّلا نقطة تحوّل وعامل صمود فريد، ناهيك عن تقليص النفقات بشكل فوري ومناسب.
2- أما الشركات التي تنضوي تحت التصميم والصناعات المختلفة، كانت آثار الأزمة على مواردها الاقتصادية وعملياتها محدودة إلى حد بعيد. فاستوعبت تداعيات الأزمة عبر تطوير الإمكانيات الموجودة لديها من خلال توسيع شبكة علاقاتها والتصدير، وزيادة الفعالية في التصنيع والانتاج، ناهيك عن تخفيض الكلفة بمؤازرة ودعم الموظفين.
3- الشركات التي تعنى بالتكنولوجيا، الترويج والإعلان كما إدارة المهرجانات والتسلية. فأبرز ما قامت به هو تطوير وتغيير جذري لنموذج عملها (Business Model) وإعادة الهيكلة. كما أنها لجأت إلى التحالف الإستراتيجي مع شركات أخرى، وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة إضافة إلى تطوير الخدمات لديها. فبرهنت عن مرونة عالية باستيعاب الأزمة وانتقالها إلى وضعية أفضل مما كانت عليه سابقاً. وجاء نطاق هذا البحث تحت عنوان Exploring entrepreneurship resilience capabilities during Armageddon: a qualitative study ونشرته المجلة العلمية العالمية International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research وهي من أبرز خمس مجلات عالمية محكمة في ريادة الأعمال مما ساهم برفع اسم لبنان عالياً، على الرغم من الظروف الحالية وغياب الموارد والإحاطة اللازمة لإنتاج مثل تلك الأبحاث.إذاً، تعدّدت أسباب الأزمات وتنوّعت، لكن المثابرة على أداء عمل المؤسسات بهدف الاستمرار ولو في الأمد المنظور، شكّل بارقة أمل في زمن الإنهيار.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
09:16 | 2022-10-18
18/10/2022 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
09:30 | 2022-10-18
18/10/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-18
18/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
09:40 | 2022-10-18
18/10/2022 09:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2022-10-18
18/10/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-10-19
"انتبهوا نغيّر رأينا".. هل يمهّد باسيل لإعلان ترشّحه للرئاسة؟!
05:00 | 2022-10-19
بعد عهد عون.. هل سيعود الحريري فعلاً؟
08:50 | 2022-10-19
"الكوليرا" أصبحت خارج مناطق النازحين... ماذا أعلن وزير الصحة عن تأمين اللقاحات؟
08:45 | 2022-10-19
قاصر غادر منزل ذويه منذ 6 أيّام ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟
08:34 | 2022-10-19
ابراهيم بحث مع زواره في اجراءات تتعلق بالنازحين واستقبل بشارة الاسمر
08:33 | 2022-10-19
سُجن في وقتٍ سابق لـ10 سنوات... مخابرات الجيش توقف أحد أخطر المطلوبين
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
19/10/2022 16:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
19/10/2022 16:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
19/10/2022 16:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact