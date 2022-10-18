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لبنان

دبكت بين النواب "التغيريين".. منيمنة يكذّب ضو: هذا الكلام غير دقيق

Lebanon 24
18-10-2022 | 23:07
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غرّد النائب مارك ضو، عبر "تويتر"، شارحاً ما حصل في جلسة انتخاب أعضاء لجنة المال والموازنة: "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس. ‏ترشحنا وتحدينا. ‏عارضنا طريقة توزيع اللجان. ‏اتفقنا على الترشح ككتلة واوصلنا رسالتنا، ‏وصوّت كل أعضاء التكتل لبعضهم.
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‏رشحت المنظومة شخصاً إضافيّاً عمدا ضد الزميل ⁦‪ابراهيم منيمنة وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سويةً المتابعة بدل الانسحاب".

إلا أنّ النائب ابراهيم منيمنة ردّ على تغريدة ضو، كاتباً: "هذا الكلام غير دقيق. ‏احتراماً للزمالة سأكتفي بذلك الآن".
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