دبكت بين النواب "التغيريين".. منيمنة يكذّب ضو: هذا الكلام غير دقيق

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غرّد النائب مارك ضو، عبر "تويتر"، شارحاً ما حصل في جلسة انتخاب أعضاء لجنة المال والموازنة: "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس. ‏ترشحنا وتحدينا. ‏عارضنا طريقة توزيع اللجان. ‏اتفقنا على الترشح ككتلة واوصلنا رسالتنا، ‏وصوّت كل أعضاء التكتل لبعضهم.‏رشحت المنظومة شخصاً إضافيّاً عمدا ضد الزميل ⁦‪ابراهيم منيمنة وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سويةً المتابعة بدل الانسحاب".إلا أنّ النائب ابراهيم منيمنة ردّ على تغريدة ضو، كاتباً: "هذا الكلام غير دقيق. ‏احتراماً للزمالة سأكتفي بذلك الآن".