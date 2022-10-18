26
o
بيروت
32
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"موسيقات بعبدات" يعود بنسخته السادسة: باخ وشومان وبرامز "لكلّ الناس"
Lebanon 24
18-10-2022
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب بشير صفير في "الأخبار":
يعود مهرجان Les Musicales de Baabdath هذه السنة بدورته السادسة بعد غياب قسري تام أو تعثّر نسبي في المواسم الثلاثة السابقة، بفعل الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول 2019 وبسبب جائحة كورونا في عامي 2020 و2021. المهرجان الجديد نسبياً، وها هو يعود اليوم إلى النقطة التي توقّف عندها قبل أربع سنوات، في محاولة لإعادة إطلاق مسار تطوّري للسنوات المقبلة التي قد تحضن هذه الرغبة أو تعطّلها. لا شيء أكيداً سوى أننا سنبقى في حالة الـ"لا شيء أكيد".
Advertisement
ارتأى المنظّمون أن الترجمة العربية لاسم المهرجان هي "موسيقيات بعبدات" بحسب البيان الرسمي للدورة الحالية، في حين يمكن اجتهاد وتبنّي اسم «موسيقات بعبدات»، علماً أن الدقّة غائبة في الحالتَين. وهذا المهرجان، في فئته، أي الموسيقى الكلاسيكية الغربية، هو الأجدد بعد "بيروت ترنّم" و"البستان"، مع الإشارة إلى أنّه متخصّص في فئة موسيقى الحُجرَة. كما يتشارك المهرجان مسألة مجّانية حضور الأمسيات مع "بيروت ترنّم"، صاحب الريادة في هذا المجال، كما أنه لناحية مدّة المهرجان وعدد أمسياته والأهمية الفنية أي التصنيف العالمي للفنانين المدعوّين ونسبتهم من مجمل المشاركين، يأتي المهرجان بعد "بيروت ترنّم" ويبتعد بشكل ملحوظ عن الأول، أي "مهرجان البستان" لناحية الأهمية. وباستثناء فتح أبوابه للجميع بدون تمييز ولا مقابل مادي، لا يعمل المهرجان كثيراً على مسألة نزع أو التخفيف من صفة النخوية عنه وعن الموسيقى التي يقدّمها، وهي صفة تبقى أقلّ حدّةً وسرياليةً من الوصمة الأرستقراطية أو البرجوازية التي أُلصِقَت جزافاً بالكلاسيك وفي الحالة اللبنانية تضاف تلقائياً هنا صفة "فرنكوفونية" رغم انحسار الأخيرة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي نشعر فعلاً أنها الأقل التصاقاً بـ"بيروت ترنّم" مقارنةً بزميلَيه.
لا شك في أن مستوى الدورة لائق وشيّق جداً، نسبةً إلى ما يمكن إنجازه حالياً في ظل القيود، المصرفية أولاً، وغيرها طبعاً. لا بل يمكن الجزم بأن البرنامج يحمل أمسيةً لا نعتقد أن لبنان شهد مثيلاً لها في تاريخه ونقصد المحطة الثانية (21/10) التي يحييها عازف البيانو النمسَوي الشاب الواعد جداً آرون بيلسان في "كنيسة القديس يوسف" في الأشرفية (كل المواعيد الأخرى تجري في "الكنيسة الجديدة" في بعبدات) وفيها يؤدي عملاً ضخماً لباخ هو الكتاب الأول من تحفته المسمّاة The Well-tempered Clavier الذي تبلغ مدّة أدائه حوالي ساعة وثلاثة أرباع الساعة ويحوي 48 مقطوعة مقسّمة إلى 24 وحدة، تتألف كل منها من مقدّمة و"فوغ" (fugue) على النغمة نفسها، وكل وحدة مبنية على نغمة من النغمات الـ24 في السلّم الموسيقى الغربي، 12 على السلّم الكبير (major) و12 على السلّم الصغير (minor). بيلسان الذي سجّل هذا العمل قبل سنتَين ونال عنه تقدير النقّاد (5 "ديابازون" ، يقدّم ريسيتالاً ثانياً مساء الأحد المقبل في "الكنيسة الجديدة"- بعبدات" ببرنامج مختلف (إينسكو، لِيسْت، شومان وعمل لليد اليسرى لبرامز مبني على الـ«شاكون» الشهير لباخ وهو للكمان المنفرِد بالأساس). أما الافتتاح هذه الليلة، فهو من نصيب الأطفال والكبار أيضاً وفيه نسمع "بيار والذئب" لبروكوفييف بصوت إيتيان كوبيليان.
من جهة ثانية، يعود عازف البيانو الأردني من أصل فلسطيني كريم سعيد إلى بيروت بعدما زارها مؤدّياً "تنويعات غولدبرغ" لباخ، ويجمع حوله موسيقيين لبنانيين هاجروا إلى عمّان ليكونوا جزءاً من أوركسترا من تأسيسه (جنى سمعان، إيهاب جمّال، ريبال ملاعب، بالإضافة إلى موسيقيين آخرين) في أمسيتَين (25 و27 الجاري) نسمع خلالهما أعمالاً جرمانية بشكل أساسي، رومنطيقية بغالبيّتها، من فئة الحُجرَة لبيتهوفن ومندلسون وبرامز وشومان وبروخ وموزار، في حين ينفرد العازف المرموق بقطعة لشوبان. أما الجديد في سياسة المهرجان، فهي أمسية الجاز التي تفصل بين شطرَي الدورة، ويحييها عازف البيانو الأرمني اللبناني أرتور ساتيان (3/11) مع رفيقَيه ختشاتور سافزيان (كونترباص) وفؤاد عفرا (درامز). يلي الجاز مع ثلاثة من أفضل رموزه المحليين أمسية تمتد من باخ حتى كوميداس (6/11)، مع موهبتَي الكمان اليافعتَين كيفن كنعان وآني ميليكيان اللذين ترافقهما في بعض المحطات ليانا هاروتونيان (بيانو). قبل الختام، موعدٌ في الثامن من الشهر المقبل مع ثلاثي ألماني (كمان/ تشيلّو / بيانو) يؤدّي أعمالاً لشوبرت ومندلسون وبولنك، بالإضافة إلى عمل للمؤلف اللبناني الراحل توفيق سكّر، في حين تُختتم الدورة في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع مجموعة من الطلاب الموسيقيين الذين سيخضعون لصفوف خاصّة على أيدي الضيوف الموسيقيين المحترفين خلال المهرجان، في حين برنامجهم لهذه الأمسية لم يُحدّد بعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
09:16 | 2022-10-18
18/10/2022 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
09:30 | 2022-10-18
18/10/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-18
18/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
09:40 | 2022-10-18
18/10/2022 09:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2022-10-18
18/10/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-10-19
"انتبهوا نغيّر رأينا".. هل يمهّد باسيل لإعلان ترشّحه للرئاسة؟!
05:00 | 2022-10-19
بعد عهد عون.. هل سيعود الحريري فعلاً؟
08:50 | 2022-10-19
"الكوليرا" أصبحت خارج مناطق النازحين... ماذا أعلن وزير الصحة عن تأمين اللقاحات؟
08:45 | 2022-10-19
قاصر غادر منزل ذويه منذ 6 أيّام ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟
08:34 | 2022-10-19
ابراهيم بحث مع زواره في اجراءات تتعلق بالنازحين واستقبل بشارة الاسمر
08:33 | 2022-10-19
سُجن في وقتٍ سابق لـ10 سنوات... مخابرات الجيش توقف أحد أخطر المطلوبين
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
19/10/2022 16:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
19/10/2022 16:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
19/10/2022 16:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact