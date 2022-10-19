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لبنان

زحمة سير على الطرقات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-10-2022 | 01:53
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تسجل زحمة سير خانقة على عدد كبير من الطرقات، وبحسب غرفة التحكم المروري، تسجل حركة مرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس، من النقاش حتى نهر الموت، ومن مفرق غزير باتجاه جونيه
كما تسجل حركة مرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي، من سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفروليه، وعلى اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد.
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وفي بيروت تسجل حركة مرور كثيفة من الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي، وعلى طريق المطار القديمة باتجاه بيروت، و من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام
 وادى حادث سير بين مركبتين على الطريق من الدورة باتجاه الكرنتينا الى زحمة سير خانقة، وقد اقتصرت أضراره على الماديات.



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