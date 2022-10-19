مروان حمادة: ما مصير تحالف كتل الورقة البيضاء؟

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رأى النائب مروان حمادة ان جلسة انتخاب الرئيس غداً ستكون صورة طبق الأصل عن الجلسة الأولى، مشيراً الى ان نقاط الاختلاف ستقتصر على اكتشاف موازين القوى بأعداد لا تعبّر عن التوجه النهائي، مع ترجيح اكتمال النصاب ولكنه في غياب نضوج التوافق باتجاه معين.حمادة وفي حديث الى صوت كل لبنان، توقع ان يرتفع عدد الأصوات التي سيحصل عليها النائب ميشال معوض، سائلاً عن مصير تحالف كتل الورقة البيضاء، معتبراً انها قد تتضمن رموزاً مختلفة.