بوشكيان: الحكومة دعمت الأبحاث والتطوير لتحصين بيئة الاستثمار وتدعيمها

واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته إلى فرنسا، حيث جال في حاضنة الأعمال التكنولوجية والبحثية والشركات الناشئة Station F وتعتبر الأكبر في اوروبا من حيث الحجم والأهمية.

Advertisement





واطلع على أنظمتها وسبل ادارتها، والشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص في عملية تطويرها وتفعيلها ودعم الشباب المبتكر مادياً ومعنوياً بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتسويقها وبيعها. واطلع على أنظمتها وسبل ادارتها، والشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص في عملية تطويرها وتفعيلها ودعم الشباب المبتكر مادياً ومعنوياً بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتسويقها وبيعها.