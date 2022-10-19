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لبنان

بوشكيان: الحكومة دعمت الأبحاث والتطوير لتحصين بيئة الاستثمار وتدعيمها

Lebanon 24
19-10-2022 | 02:41
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واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته إلى فرنسا، حيث جال في حاضنة الأعمال التكنولوجية والبحثية والشركات الناشئة Station F وتعتبر الأكبر في اوروبا من حيث الحجم والأهمية.
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واطلع على أنظمتها وسبل ادارتها، والشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص في عملية تطويرها وتفعيلها ودعم الشباب المبتكر مادياً ومعنوياً بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتسويقها وبيعها.


وأبدى بوشكيان اعجابه، موضحاً للفرنسيين أن الحكومة دعمت الأبحاث والتطوير R&D عبر تخفيض الضرائب عليها وذلك لتشجيع رجال الأعمال الصناعيين وأصحاب الشركات على التوظيف في هذا المجال الرئيسي للتوسّع وتكبير حجم الأعمال. 

وأكد أن الجامعات والمؤسسات العلمية الخاصة  ماضية في إقامة حاضنات الأعمال أمثال بيريتيك Berytech ، مشيراً إلى أن  أنشطة معهد البحوث الصناعية والمؤسسات التي يحضرها مثل المركز اللبناني- الأوروبي للتحديث الصناعي Elcim ومركز التطوير والتكنولوجيا CIT والمركز اللبناني للانتاج الأنظف،  تصبّ في خدمة التطوير الصناعي، داعياّ الجهات اللبنانية المعنية إلى الاستفادة من خدمات وتجارب وخبرات الجانب الفرنسي في هذا المجال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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