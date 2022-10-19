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لبنان

مركب صيد يغرق غرب صور.. هل من أضرار بشرية؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 02:54
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غرق مركب صيد عند محلة بحر الجمل خلف مقبرة المسيحية غرب مدينة صور صباح اليوم.
وبحسب معلومات مندوبة "لبنان 24" فان من كان على متن المركب من صيادين تمكنوا من النزول منه.
 
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