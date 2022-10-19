البعريني: هذا ما سيفعله "الاعتدال الوطني" غداً

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توقع النائب وليد البعريني ان "تطول فترة الشغور الرئاسي في حال لم يجتمع كل الافرقاء على طاولة واحدة"، معتبرا ان "المطلوب في هذه المرحلة هو التنازل من الجميع".وأشار في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" الى أن "عدم نضوج أي اسم لتأييده حتى الساعة، على الرغم من التواصل المستمر مع الكتل كافة"، كاشفاً عن ان تكتل الاعتدال الوطني سيبقي على ورقة "لبنان" في جلسة الغد.وأكد ان "التكتل لن يشارك في تعطيل او مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه يتعاطى مع هذا الاستحقاق بمنحى إيجابي".واسف لان "الرهان يبقى دائماً على الضغوط الخارجية للوصول الى انتخاب رئيس فيما الموضوع بحاجة الى توافق داخلي".