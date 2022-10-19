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لبنان

توقيف شخصين على متن "فان" عند حاجز ضهر البيدر.. والسبب؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:44
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صدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي عند الساعة 23:30 من يوم الإثنين 17 -10- 2022، بشخصين على متن "فان" لنقل الركّاب متّجهًا من بيروت نحو البقاع، وعلى متنه درّاجة آليّة نوع "vespa"، مخبّأة في خلفية الفان ويدعيان:
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-ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) سائق الفان

- ع. ع. (من مواليد عام 2003، سوري)

من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سرقها الأخير بالتاريخ ذاته من محلّة "الزيتونة باي" حوالي الساعة 19:30.

تُرِكَ السائق لقاء سند إقامة، وأودع (ع. ع.) مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليم الدرّاجة إلى مالكها بناءً على إشارة القضاء المختص.
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