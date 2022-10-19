إنتشار الكوليرا يتسارع... الأبيض: نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. فراس الأبيض أن "هناك انتشاراً متسارعاً لوباء "الكوليرا " في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى من المرضى هي من النازحين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين".وخلال مؤتمر صحافي، قال الأبيض إن 80 إصابة جديدة بالكوليرا تمّ تسجيلها بالأمس، ليبلغ العدد التراكمي 169 اصابة، كاشفاً أن حوالى 70% من مرضى الكوليرا في لبنان هم من النازحين، لذا من المهم تكثيف الإجراءات في المخيّمات للحدّ من انتشار الوباء، مطالباً بتكثيف جهود المنظمات الدولية في هذا الإطار.وأكّد الأبيض أن المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة المخالطة مصاب بأشخاص عدة.وأعلن الأبيض أنه يتمّ العمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال، موجّهاً نداءً إلى وزارة الطاقة للعمل على تأمين التيار الكهربائي قدر الإمكان.