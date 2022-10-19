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لبنان

سلام هنأ وزير الخارجية الكويتي الجديد: لبنان في وجدانه وعقله

Lebanon 24
19-10-2022 | 04:00
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إتصل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بالشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مهنئا بتعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت، معرباً عن "صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله".
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وأثنى سلام على" أواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت الشقيقة ولبنان"، مؤكدا" المزيد من الترابط والنماء، وللشعبين الشقيقين الازدهار والسلام والرخاء".

واعتبر الوزير سلام أن "تعيين الشيخ سالم الصباح يشكل خبرا سارا للبنان باعتباره في وجدان الوزير الجديد الذي أمضى قسما من حياته في أرجائه، ويحفظ له كل محبّة".

وأشار الى ان"الشيخ سالم دبلوماسي من الطراز الاول وسياسي مخضرم، خبرته ستكون قيمة مضافة لدولة الكويت خصوصا والدبلوماسية العربية عموما. ونحن نتطلع الى العمل معه لما يخدم مصلحة وخير البلدين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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