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لبنان
الأب بوعبود شكر بيرم على جهود تأسيس نقابة الايقونوغرافيين
Lebanon 24
19-10-2022
|
04:02
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زار نقيب الايقونوغرافيين ومدير المعهد الفني الانطوني الدكوانة الأب شربل بوعبود وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزراة وشكر للوزير بيرم الجهود كافة التي بذلها في إنجاح تأسيس نقابة تعنى بمهنة الايقونوغراف في لبنان ، وتمنى ان "يكون هذا الإنجاز بارقة امل ورجاء في هذه الظروف الصعبة التي تعصفُ بالوطن".
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بدوره تمنى بيرم لبو عبود التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة كما لأعضاء النقابة كافة.
وكان وزير العمل اصدر القرار الرقم 84/1 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 39 تاريخ 8/9/2022 والقاضي بتأسيس نقابة الايقونوغرافيين في لبنان ، تعنى بشؤون مهنة الايقونوغراف.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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