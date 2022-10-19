"الكوليرا" وصل إلى كسروان!

أعلنت قناة "الجديد" عن تسجيل عدد من الإصابات بالكوليرا في كسروان.



وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. فراس الأبيض أنه تمّ تسجيل أمس 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي 169 اصابة.

Advertisement