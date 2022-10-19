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لبنان

متى سيزور هوكشتاين لبنان لتوقيع إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:27
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أفادت وكالة "رويترز"، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يزور لبنان الأسبوع المقبل لتوقيع إتّفاق ترسيم الحدود البحرية.
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