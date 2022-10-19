ارتفاع حالات الكوليرا في لبنان.. كم بلغت الاصابات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان أنه "تم تسجيل 80 إصابة جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 5".

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