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لبنان

ارتفاع حالات الكوليرا في لبنان.. كم بلغت الاصابات؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:48
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان أنه "تم تسجيل 80 إصابة جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 5".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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كوليرا

لبنان

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