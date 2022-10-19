المكاري بحث في قانون تنظيم الاعلام

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال رياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، وفداً من مجلس نقابة الصحافة ضم مرسال نديم ،بسام عفيفي، نادين صموئيل.

وجرى البحث في قانون تنظيم الاعلام، بالاضافة الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية.