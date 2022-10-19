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لبنان

المكاري بحث في قانون تنظيم الاعلام

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:55
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استقبل وزير الاعلام  في حكومة تصريف الاعمال رياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، وفداً من مجلس نقابة الصحافة ضم مرسال نديم ،بسام عفيفي، نادين صموئيل.
 
 
وجرى البحث في قانون تنظيم الاعلام، بالاضافة الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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19/10/2022 16:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الاعلام

زياد المكاري

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