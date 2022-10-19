إنتخاب رئيس لبلديّة طرابلس... من هو؟

بعد اجتماع أعضاء مجلس بلدية طرابلس في مكتب محافظ الشمال، تمّ انتخاب أحمد قمر الدين رئيساً للبلدية، بينما انسحب بعض الاعضاء من الجلسة ولم يكتمل النصاب لانتخاب نائب للرئيس.

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