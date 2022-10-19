عبدالله: أرقام إصابات الكوليرا أصبحت مقلقة

كتب رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر":

Advertisement

"أرقام إصابات الكوليرا أصبحت مقلقة،ووزارة الصحة تقوم بأقصى ما يمكنها.يبقى على الإدارات المعنية، متابعة مسألة الصرف الصحي، وسلامة المياه،وإجراءات المنظمات الدولية المسؤولة،ومراقبة الإنتقال على الحدود، من وإلى المناطق الموبوءة في سوريا.كلجنة صحة نيابية سنتابع ونسائل الجميع!"