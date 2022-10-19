التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، الفنانين خالد الهبر وأسامة الخطيب، واتفق معهما على إقامة حفل غنائي موسيقي في قصر الاونيسكو قريباً يعود رعيه الى دعم الفنانين التشكيليين.

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