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لبنان

حفل غنائي موسيقي في قصر الاونيسكو قريباً

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:31
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 التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، الفنانين خالد الهبر وأسامة الخطيب، واتفق معهما على إقامة حفل غنائي موسيقي في قصر الاونيسكو قريباً يعود رعيه الى دعم الفنانين التشكيليين.
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المصدر: الوكالة الوطنية

محمد وسام المرتضى

قصر الاونيسكو

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