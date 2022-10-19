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لبنان

لم يستطع سحب راتبه من المصرف... فقطع الطريق!

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن م.غ، قام بقطع طريق عام بلدة الكواشرة - البيرة في عكار، بعدما لم يستطع سحب راتبه من المصرف.
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مصرف

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