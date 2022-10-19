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لبنان

دريان استقبل رئيس ومؤسس جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في لندن

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:15
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس ومؤسس جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في لندن البروفسور الدكتور مخلص أحمد الجدّة الذي قدم له الدكتوراه العالمية العالية في فلسفة حوار الأديان.
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وقد منحه المفتي دريان لقب البروفسور برتبة علامة مفكر، وقلّده وسام كرسي الفلسفة والعرفان الخاص بالجامعة، في حضور مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ مالك الشعار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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