دريان استقبل رئيس ومؤسس جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في لندن

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس ومؤسس جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في لندن البروفسور الدكتور مخلص أحمد الجدّة الذي قدم له الدكتوراه العالمية العالية في فلسفة حوار الأديان.

Advertisement



وقد منحه المفتي دريان لقب البروفسور برتبة علامة مفكر، وقلّده وسام كرسي الفلسفة والعرفان الخاص بالجامعة، في حضور مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ مالك الشعار.