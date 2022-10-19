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لبنان

ميقاتي استقبل البخاري وتأكيد على مرجعية "الطائف" في توطيد العلاقات بين مختلف المكونات اللبنانية

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:45
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري صباح اليوم في دارته.
وجرى  خلال اللقاء "تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب".
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كذلك تم تأكيد مرجعية "اتفاق الطائف" الذي انبثق عنه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية". كذلك تطرق البحث الى ردود الفعل على قرار منظمة اوبك + بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات.
واشار الرئيس ميقاتي الى انه "يعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة،وضرورة مقاربة هذا الملف  من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار اسواق النفط".
وشدد على "ان هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الامن والازدهار الاقليمي والدولي".

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 

كذلك إستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي قالت  بعد اللقاء: أجرينا جولة افق وقدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية. نحن نشجع  دائما على تأليف حكومة  جديدة ونثمن جهود دولة الرئيس في هذا الاطار. كما تطرقنا الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية ونشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان.
 
 
سفيرة كندا
كذلك استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة كندا ستيفاني ماكولم في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 


وزير العمل
كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم.
 
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