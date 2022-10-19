بري عرض وأعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" آخر المستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أعضاء "تكتل الإعتدال الوطني" النواب وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد رستم، وأحمد الخير وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل.

Advertisement

وتم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإنمائية عائدة لمنطقة الشمال عموما وعكار خصوصا.



وبعد اللقاء، قال النائب محمد سليمان: "زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس ضرورية بخاصة، اننا اليوم مقبلون على إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية وضروري أن نلتقي دولته ونستلهم رأيه وهو حريص على الإستحقاقات، أن تتم في وقتها. ونحن كلنا ثقة بدولة الرئيس نبيه بري وحرصه على الدستور وعلى إتفاق الطائف وعلى السلم الاهلي في البلد".





كما استقبل الرئيس بري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.