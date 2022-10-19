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لبنان

إطلاق نار أمام محل لبيع المواد الغذائيّة... بالتفاصيل هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
19-10-2022 | 07:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ج.ن" قام بإطلاق النار من مسدس حربي في الهواء، في محلة مشروع محرم في طرابلس، أمام محلٍ لبيع المواد الغذائية، بسبب إشكال فردي وقع بينه وبين "س.ح"، وفرّ بعدها الى جهة مجهولة. 
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وعلى اثر الاشكال، أطلق المدعو "خ.ن" النار من مسدس حربي بإتجاه محل عائد لـ"ج.ن"، وفرّ الى جهة مجهولة.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، وحضرت على الفور القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة.
 
كما داهمت دورية من الجيش والمخابرات منزل "ج.ن" في منطقة ابي سمراء - شارع البيان في طرابلس ولم يتم العثور عليه، فيما لا تزال المداهمات جارية بحثاً عنه.
 
 
 
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