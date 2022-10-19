الجميل استقبل وفداً من نقباء محامين سابقين

استقبل الرئيس أمين الجميّل قبل ظهر اليوم في مكتبه في "بيت المستقبل" في بكفيا، وفدا من نقباء المحامين السابقين، ضم النقباء سليم الأسطا، بطرس ضوميط، نهاد جبر، جورج جريج وأندريه شدياق، وتم البحث في الشؤون المهنية والوطنية.

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واستقبل الجميّل وفدا من "حزب الوطنيين الأحرار"، ضم أمينه العام فرنسوا زعتر، أمين العمل سليم الصياح وأمين التربية أنطوان أسمر.



اثر اللقاء قال زعتر: "سلمنا الرئيس الجميّل دعوة لحضور قداس في ذكرى إستشهاد داني شمعون وعائلته في ٢١ الحالي في كنيسة السيدة في الحدت"، واصفا اللقاء بـ"بالجيد جدا"، مثنيا على "مواقف الرئيس الجميل الوطنية وغيرته على مصلحة الوطن في هذا الظرف الدقيق".