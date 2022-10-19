فرنجيه بحث وسفير ارمينيا في التطورات الراهنة

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير أرمينيا في لبنان السيد فاهاغن أتابكيان في حضور السيد انطوان مرعب والدكتور جان بطرس.

وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا لاسيما الازمة الروسية - الاوكرانية وانعكاساتها على دول العالم والمنطقة.