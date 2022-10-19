الجيش يُداهم منزلاً في طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين شخصين في محلة جسر ابو علي في طرابلس، تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء، فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.



وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان، ويعمل عناصرها على مداهمة منزل مطلق النار عند طلعة العمري في طرابلس لتوقيفه.

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