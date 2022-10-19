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لبنان

حسن خليل وزعيتر تقدما بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

Lebanon 24
19-10-2022 | 07:54
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أفادت "الجديد" أنّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بدعوى مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه القاضي جان مارك عويس المكلف مؤخرا من قبل مجلس القضاء الاعلى بالبتّ بدعوى ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
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القاضي البيطار

حسن خليل

غازي زعيتر

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