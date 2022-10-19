حسن خليل وزعيتر تقدما بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

أفادت "الجديد" أنّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بدعوى مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه القاضي جان مارك عويس المكلف مؤخرا من قبل مجلس القضاء الاعلى بالبتّ بدعوى ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

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