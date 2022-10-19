قرار عن وزارة الصحة يحدد آلية صرف الادوية غير المدعومة.. اليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تحتم الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الدواء وتأمين توافره وتغطية حاجة السوق المحلي، وحيث ان بعض اللبنانيين يطلب لهم صرف ادوية خارج البروتوكلات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة،

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أصدرت وزارة الصحة العامة القرار رقم 1/945 والمذكرة التطبيقية رقم 35، وذلك لوضع آلية لصرف الادوية المستوردة غير المدعومة.



ويتضمن القرار ما يلي:



2- ان الادوية غير المدعومة المشمولة في هذا القرار تصرف في الحالات التالية حصراً:

- المرضى غير اللبنانيين الذين يتلقون علاجهم في لبنان

- اذا كان الدواء المطلوب صرفه خارج البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

- اذا كان المريض يحصل على تغطية تؤمن له سعر الدواء بالعملات الاجنبية.



وعليه يهم وزارة الصحة العامة التأكيد على ان الادوية المشمولة في هذا القرار تبقى مدعومة للمريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الدعم.



كما سيتم ختم الادوية المستوردة المدعومة والمشمولة في هذا القرار، بكلمة "مدعوم" وبطريقة غير قابلة للمحي.



وتقوم وزارة الصحة العامة بتتبع هذه الادوية عبر منصة التتبع الدوائي Meditrack للتأكد من حصول المرضى المؤهلين للحصول على الادوية المدعومة على علاجهم. 1- اصدار لائحة بالادوية المشمولة في هذا القرار ونشر سعر مبيعها للعموم على موقع وزارة الصحة الالكتروني.2- ان الادوية غير المدعومة المشمولة في هذا القرار تصرف في الحالات التالية حصراً:- المرضى غير اللبنانيين الذين يتلقون علاجهم في لبنان- اذا كان الدواء المطلوب صرفه خارج البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.- اذا كان المريض يحصل على تغطية تؤمن له سعر الدواء بالعملات الاجنبية.وعليه يهم وزارة الصحة العامة التأكيد على ان الادوية المشمولة في هذا القرار تبقى مدعومة للمريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الدعم.كما سيتم ختم الادوية المستوردة المدعومة والمشمولة في هذا القرار، بكلمة "مدعوم" وبطريقة غير قابلة للمحي.وتقوم وزارة الصحة العامة بتتبع هذه الادوية عبر منصة التتبع الدوائي Meditrack للتأكد من حصول المرضى المؤهلين للحصول على الادوية المدعومة على علاجهم.