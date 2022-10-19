إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر (صور)

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "القوات البحرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية".

Advertisement