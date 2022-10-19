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لبنان

إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر (صور)

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:07
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "القوات البحرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية".
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الجيش

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