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لبنان

بوحبيب بحث مع زواره في موضوع مراكب الهجرة غير الشرعية واعادة النازحين

Lebanon 24
19-10-2022 | 07:54
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الوزير بوحبيب  المدير العام للمواطنين الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة في وزارة الخارجية الإيطالية لويجي فينالي على رأس وفد ، وتم البحث في موضوع مراكب الهجرة غير الشرعية.
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وأبدى الوفد الايطالي "استعداده للتعاون مع لبنان وتأييد الموقف اللبناني في جميع  الدول الاوروبية تجاه عودة النازحين الى بلادهم ".
 
 
 
كذلك بحث الوزير بوحبيب مع رئيس شعبة العراق ولبنان وسوريا في الخارجية الألمانية ستيفان شنك في موضوع اعادة النازحين الى بلادهم وتم الاتفاق على متابعة الحوار في هذا الملف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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