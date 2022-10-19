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لبنان

توقيف مطلوب في بلدة طاريا

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت منزل ب.ش المطلوب للقضاء بموجب مذكرتين قضائيتين، في بلدة طاريا، وأوقفته وضبطت كمية من المخدرات.
 
 
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