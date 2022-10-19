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لبنان

سُجن في وقتٍ سابق لـ10 سنوات... مخابرات الجيش توقف أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش في النبطية، أوقفت مطلوباً بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرائم سرقة منازل ودراجات نارية ومخدرات.
 
وعُلم أنّ الموقوف يُعدّ من أخطر المطلوبين للقضاء، وسبق وأنّ سُجن لـ10 سنوات بالتهم عينها.
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