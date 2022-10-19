وفد نقابة المهندسين في بيروت بحث مع حمية في قوانين وأنظمة الهندسة

زار نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين مع أعضاء مكتب مجلس النقابة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه في وزارة الأشغال، وبحث معه في قضايا تتعلق بتحديث وتطوير أنظمة وقوانين مهنة الهندسة وقضايا إنمائية عامة وأوضاع المهندسات والمهندسين عموما.

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ضم الوفد: نائب النقيب جوزف مشيلح وأمين السر يوسف أبو كرم وأمين المال شارل فاخوري. وتم البحث في قضايا عدة، منها: ضرورة تطوير قوانين أنظمة مهنة الهندسة وإعادة اعمار مرفأ بيروت.



وطرح النقيب ياسين قضية الحفاظ على موقع صوامع الحبوب ليبقى نصبا تذكاريا.





من جهته، شرح الوزير حميه خطته وعمله لإعادة إعمار مرفأ بيروت والعمل مستمر لإنجاز المخطط التوجيهي لإعادة اعمار المرفأ في وقت قريب.





وأكد حميه أنه "يدرس امكانية بقاء المجموعة الجنوبية من صوامع الحبوب المتضررة جراء انفجار 4 آب لتكون نصبا تذكاريا وأنه في انتظار الدراسة العلمية حول الموضوع".





وتحدث ياسين عن توصية لجنة الأشغال العامة بـ"تدعيم والحفاظ على المجموعة الجنوبية من صوامع الحبوب وضرورة أن تكون ضمن أي مخطط توجيهي لإعادة اعمار مرفأ بيروت وأن تكون نقابة المهندسين ممثلة باللجنة التي تبحث موضوع تدعيم صوامع الحبوب المتبقية".





وطرح وفد النقابة مواضيع عدة لتنظيم المهنة منها:

- تعديل قانون مهندسة الهندسة 6360 الذي تم اقراره منذ 25 سنة وأصبح من الضروري إدخال تعديلات عليه ليكون قادرا على تلبية تطور النقابة وحاجات المهندسين/ات في مختلف اختصاصاتهم وفي ممارسة المهنة.



-تجديد الاعتماد لمكاتب التدقيق الفني والتأخير الحاصل في معالجة هذا الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني مما يتسبب بوقف انجاز المعاملات الهندسية المتعلقة بهذا الموضوع ويعطل مصالح المهندسين /ات ومصالح الناس.



- تنظيم عمل المجلس الأعلى للتنظيم المدني لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ووفق الأنظمة والقوانين ومن دون أي اعتبار آخر.



-اصدار المراسيم التطبيقية وخصوصا تلك المتعلقة بمتطلبات السلامة العامة للقانون (262) والذي يتضمن إضافة طابق على الأبنية الموجودة وضرورة تأمين متطلبات السلامة العامة.