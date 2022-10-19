قاصر غادر منزل ذويه منذ 6 أيّام ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:- أحمد علي عبدو (من مواليد عام 2008، لبناني).الذي غادر بتاريخ 13/10/2022 منزل ذويه الكائن في محلّة رويسات- الجديدة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 884326/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.