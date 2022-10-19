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لبنان

الخولي بعد زيارة بيرم: نأمل الاتفاق سريعاً مع الهيئات الاقتصادية على حدّ أدنى للأجور

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:07
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 زار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي يرافقه الامين العام للاتحاد فريد زينون وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه  في الوزارة .

وبعد اللقاء قال الخولي: "ناقشنا مع وزير العمل التطورات الاجتماعية والاقتصادية خصوصا مسألة غلاء المعيشة وضرورة مقاربة الموضوع من واجهة جديدة مرتبطة بالتحولات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان ومدى تأثيرها على الاوضاع المعيشية للعمال بحيث يجب اعادة النظر بلجنة المؤشر بالنسبة للاعضاء التي تتشكل منها هذه اللجنة او بالنسبة لعملية احتساب المؤشر نسبة للناتج القومي او قيمة العملة وسلة الاستهلاك واعادة احتساب ابواب الانفاق على اساس ادخال مواد جديدة عليها وعملية تفعيل إدارة الإحصاء المركزي".
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واضاف: "اننا اليوم لا نقدم على تصحيح الاجر بقدر ما نعمل على تقديم مساعدات اضافية دون الولوج الى تصحيح حقيقي يشكل حدا ادنى للاجر يراعي الاحتياجات الاساسية للاسر ونحن ندرك بأن الواقع الفعلي للاجر سيبدأ اقله من الحد الادنى السابق قبل ازمة انهيار الليرة والذي كان معدله بحدود 800 دولار وهذا اصبح بعيد المدى في الزمن الحالي ولكنه علينا ان نبادر الى الاعتراف به وصولا الى تصحيحه بالقدر الممكن".

واعتبر الخولي ان "الوزير بيرم يمثلنا غدا في لجنة المؤشر ونأمل أن يتم الاتفاق سريعا على حد ادنى للاجر مع الهيئات الاقتصادية والتي عليها ان تتفهم بأن المطلوب هو تصحيح جزئي للاجر وبالتالي عليها ان تبادر الى الموافقة السريعة رحمة باوضاع الاجراء اللذين يعيشون اليوم اوضاعا اقل ما يقال عنها كارثية ".
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