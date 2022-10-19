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لبنان

ابراهيم بحث مع زواره في اجراءات تتعلق بالنازحين واستقبل بشارة الاسمر

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:34
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه قبل ظهر اليوم، مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية الأوروبية العائدة لكل من ألمانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا والسويد وتشيكيا. 
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وخلال اللقاء، تم البحث في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق الإجراءات المعتمدة بالنسبة لدخول السوريين طالبي مواعيد لدى هذه السفارات.
 
 
كما تطرق البحث الى موضوع العودة الطوعية للنازحين السوريين.
 
الى ذلك استقبل اللواء ابراهيم وفدا من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، حيث تم البحث في الأوضاع المعيشية والإقتصادية الراهنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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