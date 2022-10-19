الخفاجي زار وزارة الإعلام وتلفزيون NBN واتفاق حول تعاون إعلامي مشترك

زار رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة عباس الخفاجي وزارة الإعلام، حيث اجتمع مع المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، في حضور مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب ومديرة البرامج في الإذاعة ريتا نجيم.

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وتم في خلال اللقاء البحث في امكان قيام تعاون إعلامي بين وزارة الإعلام اللبنانية وقسم الإعلام في العتبة المقدسة.



وشرح الخفاجي دور القسم فضلا عن توجيهات الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، واضاء على المشاريع التي تقوم بها العتبة، من إنشاء عدد من المستشفيات التخصصية وجامعات كبرى ومجموعة مدارس، إضافة إلى مجموعة مشاريع صناعية وزراعية ضخمة تتجاوز محافظة كربلاء لتتوزع على معظم الأراضي العراقية.

كما تم الإتفاق على التعاون الإعلامي بين مديريات الوزارة والمكتب الإعلامي لجهة الكوادر الإعلامية اللبنانية والإفادة منها في عمل القسم للعتبة الشريفة، فضلا عن مشاريع تعاون في مجال الأرشفة والتوثيق والإنتاج الفني الرقمي المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني.



ثم زار الخفاجي برفقة الزميل ماجد مدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش، حيث تم استعراض عام للعلاقات الإعلامية والوضع العام وسبل التعاون الاعلامي في مجال التقنيات الحديثة والأخبار.



كما زار الخفاجي مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية واطلع على عملها واستلم من مديرها خضر ماجد مجموعة منشورات من إنتاجها، وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لاسيما في مجالات الأرشفة والتوثيق والرصد والإنتاج الاعلامي.



ثم انتقل الخفاجي وماجد إلى تلفزيون "ان بي ان"، حيث عقد لقاء مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمحطة قاسم سويد، تم الاتفاق خلاله على اقصى انواع التعاون حيث وضع سويد كل إمكانات المحطة في خدمة العتبة المقدسة والاستفادة من الخبرات في إعداد الوثائقيات والبرامج ومختلف أنواع الإنتاج المرئي والمسموع والتحولات الرقمية التي يمكن ان يستفاد منها.



بدوره قدم الخفاجي كل التسهيلات للإعلاميين لتغطية المناسبات التي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة.