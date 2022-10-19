الجميل أكد دعم الكتائب لاقرار الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ممثلة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان" راشيل دور ويكس ترافقها مسؤولة السياسات العامة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة المحامية لارا سعادة. وتم التداول في قضايا شؤون المرأة وحقها في المساواة وكيفية حمايتها بشكل عام من خلال التشريعات وسبل التعاون بين المنظمة الدولية وكتلة نواب الكتائب في هذا الإطار.وعرض الجميل للزائرة الأممية تجربة الكتائب السباقة في اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30 في المائة في مكتبه السياسي ومجموعة اقتراحات القوانين التي تقدم بها حزب الكتائب والتي تناولت موضوع الكوتا النسائية على صعيد البلديات والمجالس اللامركزية وقوانين الغاء جرائم الشرف وحماية النساء من العنف الأسري والتحرش الجنسي وغيرها من البنود المميزة ضد المرأة في قوانين العقوبات والعمل وغيره.وتم التباحث في سبل دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل التشريعي في هذا الصدد.