"الكوليرا بدأت بالخروج عن السيطرة".. مختار بلدة لبنانية يحذر!

نبه مختار بلدة ببنين - عكار زاهر الكسار، من "ان عدوى وباء الكوليرا قد بدأت تخرج عن السيطرة، وحال قلق كبير تتعاظم، ازاء ارتفاع عدد المصابين، وعدم تمكن مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، بشكل خاص، وباقي المستشفيات الخاصة في المنطقة، من استقبال المشتبه في اصابتهم بالكوليرا".

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ولفت الكسار في بيان الى ان "3 حالات مشتبه في اصابتها في بلدته ببنين حتى الان لم يتم ادخالهم الى مستشفى حلبا الحكومي لعدم توافر الاسرة، والمعالجات تتم في قسم الطوارئ".





وناشد الكسار وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية، و"اليونيسف" و"منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين" وكل المنظمات الشريكة معها، السعي الى "اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من تطور هذا الوباء، لان لا قدرة و لا طاقة للاخوة النازحين ولا للمجتمعات اللبنانية المضيفة، على مواجهة هذا التحدي الصحي الخطر والمميت ، في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية الصعبة للغاية".