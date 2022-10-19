بشأن إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... ماذا أعلن مجلس الأمن الدولي؟

أعلن مجلس الأمن الدولي، أنّ إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

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