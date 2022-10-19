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لبنان

بشأن إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... ماذا أعلن مجلس الأمن الدولي؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 10:08
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أعلن مجلس الأمن الدولي، أنّ إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
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