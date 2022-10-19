الجميل استقبل وفداً من تكتل "لبنان القوي".. درغام: الظرف يفرض علينا الجلوس سوياً

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في البيت المركزي في الصيفي، وفدا من "تكتل لبنان القوي"، ضم النواب: شربل مارون، أسعد درغام وسامر التوم، في حضور الوزير السابق الدكتور آلان حكيم وعضو المكتب السياسي جورج يزبك.

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وتحدث النائب أسعد درغام باسم الوفد، شاكرا لحزب الكتائب حسن الاستقبال، وقال: "لقد كان اللقاء وديا، بحثنا في خلاله مختلف المواضيع واتفقنا على مواصلة الحوار، لأن الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد يفرض علينا جميعا الجلوس سويا والحوار حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات النظر".

ولفت الى أن "الوضع القائم في البلد والشغور الرئاسي الذي قد نصل إليه فرضا علينا هذا اللقاء وهذه المشاورات"، مشددا على "أننا سنتابع عقد مثل هذه اللقاءات والحوار للوصول إلى قواسم مشتركة يتفق عليها الفريقان ومن ثم اللبنانيين كافة".