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لبنان

باسيل يؤكد المشاركة في الجلسة الانتخابية... لصالح من سيكون التصويت؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:10
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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن التيار سيشارك في جلسة البرلمان اللبناني غدا لانتخاب رئيس للجمهورية وسيصوت بورقة بيضاء. 
 
وفي حديث لقناة "الجزيرة"، قال باسيل: "نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية". 
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وتابع قائلاً: "ورقة الاولويات كانت بابا لنطرق باب الآخرين ونحن جديون بالبحث عن رئيس لكن حتى الآن لا ارى فرصة جدية للانتخابات ونحن ضد استسهال الفراغ سواء من الحلفاء او الخصوم فحالة الناس لا تحتمل".
 
وأكد أنه "لا يمكن ان نسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لأن هناك اختلافا بالفكرة الاصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الاساسي وهذا موضوع لا يعنيني شخصيا بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم". 
 
ولفت إلى أن "مقولة رئيس الظل لا تعني شيئا فبوجود قامة كبيرة مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من يكون ظله يمحى وانا لست ممحيا والدور الذي العبه اقوم به من موقعي". 
 
وأشار إلى أنه "إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية". وتابع قائلاً: "التيار الوطني الحر لم يسمِ وزراء منه في الحكومة ومن يسمي هو رئيس الجمهورية ". 
 
وأضاف: "لن نقبل" بأن تحكم هذه الحكومة بعد انتهاء الولاية الرئاسية "ونحن مش رعاع هون والقصة مش مزحة وما حدا يلعبها". 
 
وفي ملف ترسيم الحدود، قال باسيل: "الملف انا معني اول فيه منذ تولي وزارة الطاقة حين اوجدنا قطاع البترول في لبنان بقوانينه ومراسيمه ومسوحاته والهيكل الاداري والتقني والتلزيمات والعقود وصولا الى اليوم وكنت معنيا به كذلك من موقعي كوزير خارجية".
 
وأضاف: "لبنان حصل على مئة بالمئة مما كان يطالب به في موضوع الترسيم ومقولة ان لبنان قدم تنازلات مقابل امور لها علاقة برفع العقوبات الاميركية عني سخيفة كالذي يقولها". 
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