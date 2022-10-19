عثمان في الذكرى الـ 10 لاستشهاد اللواء الحسن والمؤهل أول صهيوني: ستبقى ذكراكما في القلوب

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قامت مجموعة من عناصر سرية المقر العام في قوى الأمن الداخلي، لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، بتأدية مراسم التشريفات للشهيدين الحسن وصهيوني، على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، أمام ضريحَيهما في ساحة الشهداء - وسط بيروت، كما قام العقيد أحمد عبلا قائد وحدة شرطة بيروت بالوكالة، ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بوضع إكليلين من الزهر على الضريحين، كذلك وضع العقيد سعدالله السمروط أكاليل من الزهر باسم رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.وحضر مراسم تكريم الشهيدين ابن اللواء الشهيد الحسن، مازن الحسن على رأس وفد من العائلة، ووضع إكليلا من الزهر باسم مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن.وبالمناسبة عبر اللواء عثمان، الذي يشارك في أعمال مؤتمر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "Interpol"، الذي يعقد في الهند، بكلمة وجهها للواء الشهيد قائلا: "نفتقدك أيها اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقك المؤهل أول أحمد صهيوني، وستبقى ذِكراكما في القلوب. ولن ننسى يا شهيد لبنان، كل لبنان، إنجازاتك الوطنية التي تجلت بوضع الأسس المتينة للحفاظ على دولة المؤسسات".وختم: "سنبقى نذكر، على الدوام، حرصك على مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ومن خلالها على الوطن. وسنبقى نذكر اندفاعك للحفاظ على لبنان والاقتصاص من العابثين بأمنه. وسنبقى نذكر أنك القائد الذي حرَص على احترام القوانين وتأمين العدالة".