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لبنان

المكاري عرض وسفير المغرب العلاقات الثنائية

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:50
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير المغرب محمد كرين وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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20/10/2022 00:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24

زياد المكاري

سفير المغرب محمد كرين

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