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لبنان

حمية استقبل وفدًا من نقابة مهندسي بيروت: العمل ما زال مستمرًا لإنجاز خطة إعادة اعمار مرفأ بيروت

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:51
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة ، وفدا من نقابة المهندسين في بيروت.
 
وتطرق حمية أمام الوفد إلى موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت ، مشيرا إلى أن "العمل ما زال مستمرا لإنجاز خطة إعادة الإعمار".
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وتابع: "أما بالنسبة لصوامع الحبوب ، فقد تقرر إقامة صوامع جديدة في المرفأ ، بعد أن تم تحديد وحجز المساحة المناسبة لها هناك"، مضيفا أنه "وفقا لقرار من مجلس الوزراء، سيصار إلى إقامة  نصب تذكاري، واننا ما زلنا بانتظار الدراسة الفنية حول الصوامع المتبقية".

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