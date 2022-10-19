حمية استقبل وفدًا من نقابة مهندسي بيروت: العمل ما زال مستمرًا لإنجاز خطة إعادة اعمار مرفأ بيروت

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة ، وفدا من نقابة المهندسين في بيروت.وتطرق حمية أمام الوفد إلى موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت ، مشيرا إلى أن "العمل ما زال مستمرا لإنجاز خطة إعادة الإعمار".وتابع: "أما بالنسبة لصوامع الحبوب ، فقد تقرر إقامة صوامع جديدة في المرفأ ، بعد أن تم تحديد وحجز المساحة المناسبة لها هناك"، مضيفا أنه "وفقا لقرار من مجلس الوزراء، سيصار إلى إقامة نصب تذكاري، واننا ما زلنا بانتظار الدراسة الفنية حول الصوامع المتبقية".