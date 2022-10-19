بعد الصوت القوي في الجنوب... هذا ما تبين

أفاد المركز العربي للمناخ أن "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل والهزة التي شعر بها سكان الاردن وفلسطين كان ناجمًا عن حدوث هزة ارضية وقعت شمال وادي عربة".

وقال في منشور على "فيسبوك": "تشير البيانات الى وقوع هزة ارضية شمال وادي عربة بقوة 2.4 درجة على مقياس رختر وبعمق 19 كم تقريباً قبل قليل، ولم ترد اي معلومات حول وقوع اصابات او خسائر بشرية او مادية".

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وكان أهالي الجنوب سمعوا صوتًا قويًّا في عدد من المناطق.