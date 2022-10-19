مولوي عرض مع المكاري شؤون وزارتي الداخلية والإعلام

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون وزارتي الداخلية والإعلام والتنسيق في مواضيع مشتركة.

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