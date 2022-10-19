القرم: ماضون في تحسين أداء شبكة الخلوي

Advertisement

أعلن وزير الإتصالات المهندس جوني القرم "أننا ماضون في تحسين أداء شبكة الخلوي وقد أحرزت شبكتا ألفا وتاتش تقدّما ملحوظا مقتربة من بلوغ الهدف النهائي المتفق عليه من ضمن خطة تحسين الخدمة ونوعية الاتصال"، مشيرا الى ان "اجتماعاً سيعقد في الثاني من تشرين الثاني المقبل، في مركز عمليات الشبكة في شركة تاتش، لوضع الرأي العام والاعلام في صورة هذا التحسّن اللافت للشبكة مفصلّة بالأرقام المباشرة والآنية من مركز العمليات".وكشف الوزير القرم خلال اجتماعه الدوري، الذي عقده قبيل ظهر اليوم الاربعاء، مع المسؤولين في شركتي ألفا وتاتش في قاعة الاجتماعات في الوزارة، "أننا تقدّمنا 5 مراكز في أيلول على مؤشر أوكلا Ookla لقياس سرعة الانترنت المعتمد عالمياً في كل دول العالم، بعدما كنّا حققنا تقدما أيضا في آب، وبتنا نحتل اليوم المرتبة 71 من حيث سرعات الإنترنت بمعدل 26.89 ميغابيت في الثانية مقارنة بالمرتبة 76 في آب بسرعة بلغت متوسطيا 25.35 ميغابيت في الثانية، علماً اننا كنا في المرتبة ١٠٣".ونوّه الوزير القرم بعمل فريقي شركتي الخليوي على التحسّن الملحوظ الذي حقّقته لافتاً الى "ان هناك بعض المشاكل التي لا تزال تواجه الشبكتين كتقنين الكهرباء وسرقة المحطات والايجارات كما ان ثمة مشاكل تطرأ على الشبكتين بفعل الأعطال على شبكة "أوجيرو"، وهذه المشاكل يفترض ان تحلّ سريعاً لما لها من انعكاسات سلبية على القطاع".